Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 đường Lại Hùng Cường, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận Đơn đặt hàng
Lập đơn hàng, gửi cho các bộ phận liên quan thực hiện sản xuất, pha màu, sắp xếp hàng, chuẩn bị giao hàng.
Lập Phiếu xuất kho
Theo dõi việc xử lý đơn hàng của các bộ phận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới đơn hàng.
Kiểm soát việc hoàn trả chứng từ giao nhận hợp lệ; lưu trữ chứng từ, tài liệu đúng quy định
Hạch toán toán các bút toán liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và kho hàng thành phẩm.
Phối hợp với các bộ phận theo dõi số liệu nhập - xuất - tồn kho
Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu, định kỳ, đột xuất.
Theo dõi tồn kho hàng hóa
Kiểm soát Date hàng hóa
Kết hợp với bộ phận kỹ thuật hạch toán và đưa ra phương án xử lý với hàng trả về, hàng lưu kho quá hạn, hư hỏng, hàng tái chế.
Các công việc theo sự điều động của KTT và Quản đốc Nhà máy

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 - 32 tuổi;
Giới tính: Nữ
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;
:
Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);
10 - 12 triệu
Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng các ngày Lễ, Tết; Thưởng thành tích, thưởng Danh hiệu; hưởng các chế độ phúc lợi cạnh tranh của Công ty (sinh nhật, ốm đau, sinh con, hiếu hỉ, thưởng các ngày Lễ Tết...) và các chế độ đúng quy định của Luật lao động (nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN...);;
Xét tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần; ghi nhận và tăng lương kịp thời theo cống hiến và hiệu quả công việc;
Làm việc tại nơi mà Người lao động được quan tâm phát triển đời sống tinh thần: Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự Công ty: du lịch trong nước/nước ngoài 1 lần/ năm, Đại tiệc tất niên công ty, Chương trình Khai Xuân; Sinh nhật Quý, Noel, Halloween, 8/3, 20/10, Trung thu, sự kiện Ngày hội gia đình,…
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng làm việc;
Được làm việc tại một đơn vị có uy tín thương hiệu thuộc Top đầu thị trường sơn Việt Nam với định hướng phát triển bền vững; tôn chỉ kinh doanh nhưng mang lại giá trị xã hội lớn lao, giúp Người tiêu dùng Việt Nam hưởng những đặc quyền khi sử dụng sản phẩm của Công ty;
Sếp có Tâm, Tầm, Tài; đồng nghiệp thân thiện, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển; được trao cơ hội để phát huy năng lực và thăng tiến trong sự nghiệp.
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô N15D, khu tái định c X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job345727
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CER GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH JD ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH JD ASIA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Kiến An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Kiến An Phát
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng San Miguel Brewery Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu San Miguel Brewery Vietnam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Riotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Riotech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng BCM VENTURE INTEGRATED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BCM VENTURE INTEGRATED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH Da liễu 247
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH HS Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH HS Corporation
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần PharmaDi
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Extra King Dược
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP Thiết Bị Quang Minh
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHINH CHU RANG F.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHINH CHU RANG F.S
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm