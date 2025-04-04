Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 đường Lại Hùng Cường, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận Đơn đặt hàng

Lập đơn hàng, gửi cho các bộ phận liên quan thực hiện sản xuất, pha màu, sắp xếp hàng, chuẩn bị giao hàng.

Lập Phiếu xuất kho

Theo dõi việc xử lý đơn hàng của các bộ phận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới đơn hàng.

Kiểm soát việc hoàn trả chứng từ giao nhận hợp lệ; lưu trữ chứng từ, tài liệu đúng quy định

Hạch toán toán các bút toán liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và kho hàng thành phẩm.

Phối hợp với các bộ phận theo dõi số liệu nhập - xuất - tồn kho

Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu, định kỳ, đột xuất.

Theo dõi tồn kho hàng hóa

Kiểm soát Date hàng hóa

Kết hợp với bộ phận kỹ thuật hạch toán và đưa ra phương án xử lý với hàng trả về, hàng lưu kho quá hạn, hư hỏng, hàng tái chế.

Các công việc theo sự điều động của KTT và Quản đốc Nhà máy

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 - 32 tuổi;

Giới tính: Nữ

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;

Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);

Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng các ngày Lễ, Tết; Thưởng thành tích, thưởng Danh hiệu; hưởng các chế độ phúc lợi cạnh tranh của Công ty (sinh nhật, ốm đau, sinh con, hiếu hỉ, thưởng các ngày Lễ Tết...) và các chế độ đúng quy định của Luật lao động (nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN...);;

Xét tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần; ghi nhận và tăng lương kịp thời theo cống hiến và hiệu quả công việc;

Làm việc tại nơi mà Người lao động được quan tâm phát triển đời sống tinh thần: Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự Công ty: du lịch trong nước/nước ngoài 1 lần/ năm, Đại tiệc tất niên công ty, Chương trình Khai Xuân; Sinh nhật Quý, Noel, Halloween, 8/3, 20/10, Trung thu, sự kiện Ngày hội gia đình,…

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng làm việc;

Được làm việc tại một đơn vị có uy tín thương hiệu thuộc Top đầu thị trường sơn Việt Nam với định hướng phát triển bền vững; tôn chỉ kinh doanh nhưng mang lại giá trị xã hội lớn lao, giúp Người tiêu dùng Việt Nam hưởng những đặc quyền khi sử dụng sản phẩm của Công ty;

Sếp có Tâm, Tầm, Tài; đồng nghiệp thân thiện, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển; được trao cơ hội để phát huy năng lực và thăng tiến trong sự nghiệp.

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM

