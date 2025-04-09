Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25B Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Kế toán bán hàng

Duyệt đơn hàng theo chính sách bán hàng trên hợp đồng;

Lên đơn hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng;

Theo dõi kho, báo cáo kho và đối chiếu với các quản lý kho;

Theo dõi công nợ, nhập công nợ & báo cáo công nợ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu;

Tính, lập báo cáo thưởng mua và bán của nhà phân phối theo tháng;

Theo dõi, tính các loại chiết khấu, lập báo cáo chương trình khuyến mãi của nhà phân phối tháng theo báo cáo nhập xuất tồn của kinh doanh;

Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của Công ty;

Tổng hợp dữ liệu bán hàng trong ngày để đối chiếu với thủ kho và báo cáo theo tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu;

Đối chiếu số lượng hàng hóa mỗi tháng với thủ kho sau đợt kiểm kê;

Làm báo cáo doanh thu, các chi phí bán hàng hàng tháng hoặc khi có yêu cầu;

In, theo dõi đốc thúc kinh doanh thu hồi hợp đồng bán hàng và lưu trữ;

Thực hiện các thanh toán liên quan tới thưởng bán hàng và chương trình khuyến mãi cho khách hàng theo tháng;

Gửi báo cáo bán hàng hàng ngày cho kinh doanh các kênh;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên, Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính;

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm liên quan;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm;

Có kiến thức về các quy định pháp luật về thuế, luật bảo hiểm, luật doanh nghiệp;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao;

Kỹ năng thuyết phục và truyền đạt;

Kỹ năng xử lý tình huống, nhạy bén trong việc xử lý các nghiệp vụ phát sinh;

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo;

Hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình;

Đề cao sự công bằng, trung thực;

Chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, tích cực học hỏi.

Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7h45 – 16h45 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 11h45 – 12h45) và 7h45 – 11h45 sáng thứ 7

Địa điểm: 25B Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Mức lương: 10,000,000 – 15,000,000 đồng/tháng;

Thưởng các dịp lễ trong năm: 1/1, 30/4, 2/9;

12 ngày phép năm + 3 ngày nghỉ ốm + 1 ngày nghỉ lễ giáng sinh;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Teambuilding, du lịch hàng năm;

Mừng sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, thăm hỏi ốm đau,…

Thưởng cuối năm theo KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

