Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/9 Võ Thị Nhờ, Tân Thuận Đông, Q7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập dữ liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.
Lập phiếu báo giá - xuất hàng
Theo dõi công nợ KH.
Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ.
Quản lý vật tư hàng hóa.
Theo dõi thu chi nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kinh nghiêm ít nhất 1 năm
Ưu tiên nữ
Ưu tiên sinh viên mới ra trường
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết
- Được hưởng đầy đủ chế độ BH
- Có chế độ đi thăm quan nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
