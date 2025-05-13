Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/9 Võ Thị Nhờ, Tân Thuận Đông, Q7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập dữ liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.

Lập phiếu báo giá - xuất hàng

Theo dõi công nợ KH.

Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ.

Quản lý vật tư hàng hóa.

Theo dõi thu chi nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Kinh nghiêm ít nhất 1 năm

Ưu tiên nữ

Ưu tiên sinh viên mới ra trường

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết

- Được hưởng đầy đủ chế độ BH

- Có chế độ đi thăm quan nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH

