Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 174 Đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc ghi nhận doanh thu.
- Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và hiệu quả.
- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh.
- Phối hợp với bộ phận bán hàng để kiểm soát và xác nhận các giao dịch bán hàng, đảm bảo tính chính xác trong thông tin hạch toán.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến bán hàng, bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên cho Kế toán bán hàng
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (như Lemon hoặc tương đương) và Microsoft Excel.
- Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến thuế và kế toán.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Chịu được áp lực công việc và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13 tùy theo tình hình Kinh doanh
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày nghỉ lễ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 174 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

