Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH IAI PARTNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IAI PARTNER
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/3A Giải Phóng, phường 4, Tân Bình, TPHCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, phát hành hóa đơn bán hàng
Lâp báo cáo bán hàng/công nợ phải thu/phải trả
Lập bảng kê hóa đơn bán hàng/ mua hàng
Nhập liệu phần mềm
Soạn thảo hợp lưu trữ hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng phần mềm kế toán MISA, ……..
Sử dụng MS OFFICE
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm theo quy định
Nghỉ lễ, phép theo quy định
Được đào tạo chuyên môn
Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C5/22/1 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

