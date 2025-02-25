Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH IAI PARTNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 25/3A Giải Phóng, phường 4, Tân Bình, TPHCM., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập, phát hành hóa đơn bán hàng
Lâp báo cáo bán hàng/công nợ phải thu/phải trả
Lập bảng kê hóa đơn bán hàng/ mua hàng
Nhập liệu phần mềm
Soạn thảo hợp lưu trữ hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng phần mềm kế toán MISA, ……..
Sử dụng MS OFFICE
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Bảo hiểm theo quy định
Nghỉ lễ, phép theo quy định
Được đào tạo chuyên môn
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IAI PARTNER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
