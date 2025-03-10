Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Xuất hoá đơn trên hệ thống PM Misa
Phối hợp các bộ phận để giải quyết vấn đề khi giao hàng
Kiểm kê tồn kho cuối tháng
Tính chiết khấu, trả chiết khấu; các chương trình trả thưởng hàng tháng cho NPP, khách hàng Key
Làm hợp đồng, soạn Hồ sơ liên quan đến NPP, BP Kinh doanh
Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25-40t
Thành thạo Word, Excel
Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương; từng làm trong ngành FMCG là một lợi thế
Trung thực, cẩn thận trong công việc.
Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương :9tr/tháng
Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.,
Tương tác tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn chịu khó trong công việc
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT
