Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Mức lương
2 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: PNJ, 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 2 - 25 USD

1. Kiểm soát công nợ phải thu tại Cửa hàng định kỳ tuần/tháng/quý/năm
2.Kiểm soát hàng tồn kho, hàng đi đường, hàng bảo hành, hàng mua lại tại hệ thống cửa hàng (HTCH)
3. Kiểm soát hàng xuất bán nội bộ, kho hàng khuyến mại tại HTCH
4. Kiểm soát CCDC, bao bì xuất tại HTCH
5. Kiểm soát bill và hóa đơn điện tử tại HTCH
6. Kiểm soát đặt cọc của khách hàng tại HTCH
7. Đối soát công nợ, chi phí với các TTTM
8. Các kiểm soát khác liên quan tại HTCH: chi phí opex, các hình thức thanh toán, Ecode, tiền mặt, tiền đang chuyển, thẻ,…
09. Phối hợp với HTCH thực hiện tuân thủ: quy trình, quy định, chính sách, hệ thống,..hạn chế rủi ro.
10. Cập nhật và xây dựng quy trình, quy định, chính sách, thông báo…phối hợp liên phòng ban
11. Tham gia trực tiếp đào tạo chuyên môn & quản lý hệ thống cho HTCH
12. Quản lý nhân sự bộ phận từ 10 -15 nv, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên
13. Tham gia đi công tác tại các HTCH kiểm soát vận hành & tuân thủ
14. Thực hiện các báo cáo định kỳ & cuối tháng
15. Lập kế hoạch công việc định kỳ cho BP & quản lý công việc kịp tiến độ
16. Tham gia trực tiếp xây dựng dashboard kiểm tra & kiểm soát hạn chế rũi ro quản lý TS tại HTCH
17. Các công việc khác theo sự phân công của TP

Với Mức Lương 2 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng Tháng 13, 14, 15, 16...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu - Phường 03

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

