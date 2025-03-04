Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD

1. Kiểm soát công nợ phải thu tại Cửa hàng định kỳ tuần/tháng/quý/năm

2.Kiểm soát hàng tồn kho, hàng đi đường, hàng bảo hành, hàng mua lại tại hệ thống cửa hàng (HTCH)

3. Kiểm soát hàng xuất bán nội bộ, kho hàng khuyến mại tại HTCH

4. Kiểm soát CCDC, bao bì xuất tại HTCH

5. Kiểm soát bill và hóa đơn điện tử tại HTCH

6. Kiểm soát đặt cọc của khách hàng tại HTCH

7. Đối soát công nợ, chi phí với các TTTM

8. Các kiểm soát khác liên quan tại HTCH: chi phí opex, các hình thức thanh toán, Ecode, tiền mặt, tiền đang chuyển, thẻ,…

09. Phối hợp với HTCH thực hiện tuân thủ: quy trình, quy định, chính sách, hệ thống,..hạn chế rủi ro.

10. Cập nhật và xây dựng quy trình, quy định, chính sách, thông báo…phối hợp liên phòng ban

11. Tham gia trực tiếp đào tạo chuyên môn & quản lý hệ thống cho HTCH

12. Quản lý nhân sự bộ phận từ 10 -15 nv, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên

13. Tham gia đi công tác tại các HTCH kiểm soát vận hành & tuân thủ

14. Thực hiện các báo cáo định kỳ & cuối tháng

15. Lập kế hoạch công việc định kỳ cho BP & quản lý công việc kịp tiến độ

16. Tham gia trực tiếp xây dựng dashboard kiểm tra & kiểm soát hạn chế rũi ro quản lý TS tại HTCH

17. Các công việc khác theo sự phân công của TP