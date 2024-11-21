Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Nhân viên phòng kế toán phụ trách việc theo dõi các khoản phải thu, nhắc nợ khách hàng, đối chiếu công nợ, làm báo cáo,
- Và các công việc khác.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng trung.
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kế toán.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (word, excel).
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.
- Trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Cẩn thận, chịu được áp lực của công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : 12 triệu / tháng
- Được tham gia BHXH / BHYT / BHTN theo quy định
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao
- Được hưởng các chế độ khác của công ty (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
