Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Cập nhật và báo cáo các chi phí phát sinh hàng ngày.

Làm lệnh thanh toán ngân hàng.

Xuất hóa đơn hàng ngày cho các giao dịch kinh doanh (sử dụng PM MISA)

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ cấp trên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán từ 1 năm.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực (công ty sẽ đóng BHXH theo 100% mức lương)

Lương thử việc: 85% lương ký hợp đồng

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Phụ cấp khác: gửi xe: 200,000đ + ăn trưa / điện thoại (1,000,000đ)

Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

