Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cập nhật và báo cáo các chi phí phát sinh hàng ngày.
Làm lệnh thanh toán ngân hàng.
Xuất hóa đơn hàng ngày cho các giao dịch kinh doanh (sử dụng PM MISA)
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Hỗ trợ cấp trên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán từ 1 năm.
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực (công ty sẽ đóng BHXH theo 100% mức lương)
Lương thử việc: 85% lương ký hợp đồng
Thời gian thử việc: 2 tháng.
Phụ cấp khác: gửi xe: 200,000đ + ăn trưa / điện thoại (1,000,000đ)
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Floor 05th, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach Str., Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

