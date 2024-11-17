Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Vina Homeshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106/2, Đường 19, Phước Long B, Quận 9

Kế toán công nợ

Kiểm tra, đối chiếu và đôn đốc các khoản phải thu, công nợ của nhà cung cấp, khách hàng (Cửa hàng/Bán lẻ/Online/B2B)

Kiểm tra các đề nghị thanh toán, thực hiện lập lệnh chi tiền, lập ủy nhiệm chi, thực hiện các thủ tục cần thiết tại ngân hàng

Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ

Theo dõi dòng tiền, đối chiếu và báo cáo quỹ ngân hàng

Theo dõi, thực hiện nghiệp vụ trên POS, kiểm tra đối chiếu, xuất hóa đơn cho khách hàng

Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước và theo Chính sách của công ty

Lưu trữ, bảo quản chứng từ theo quy định

Quản lý và thanh toán những khoản nợ nước ngoài

Chuẩn bị các báo cáo (Báo cáo nước ngoài, Báo cáo tài chính,...) cần thiết theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, Ngân Hàng hoặc các lĩnh vực liên quan. Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, ưu tiên làm việc trong ngành bán lẻ, có yếu tố nước ngoài

Thành thạo phần mềm Microsoft Office, các phần mềm kế toán

Tiếng Anh tốt là lợi thế

Biết quản lý thời gian, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận thêm sau phỏng vấn

Làm việc 5 ngày/tuần

Xét tăng lương 1 lần/năm (đánh giá theo tình hình kinh doanh và hiệu quả làm việc)

Đóng chế độ bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Thất nghiệp (sau thử việc)

Hưởng 14 ngày phép có lương (sau thử việc), tăng ca, nghỉ lễ, phép theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả (lương tháng 13)

