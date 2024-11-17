Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Vina Homeshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Vina Homeshop
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106/2, Đường 19, Phước Long B, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu và đôn đốc các khoản phải thu, công nợ của nhà cung cấp, khách hàng (Cửa hàng/Bán lẻ/Online/B2B)
Kiểm tra các đề nghị thanh toán, thực hiện lập lệnh chi tiền, lập ủy nhiệm chi, thực hiện các thủ tục cần thiết tại ngân hàng
Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ
Theo dõi dòng tiền, đối chiếu và báo cáo quỹ ngân hàng
Theo dõi, thực hiện nghiệp vụ trên POS, kiểm tra đối chiếu, xuất hóa đơn cho khách hàng
Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước và theo Chính sách của công ty
Lưu trữ, bảo quản chứng từ theo quy định
Quản lý và thanh toán những khoản nợ nước ngoài
Chuẩn bị các báo cáo (Báo cáo nước ngoài, Báo cáo tài chính,...) cần thiết theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, Ngân Hàng hoặc các lĩnh vực liên quan. Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, ưu tiên làm việc trong ngành bán lẻ, có yếu tố nước ngoài
Thành thạo phần mềm Microsoft Office, các phần mềm kế toán
Tiếng Anh tốt là lợi thế
Biết quản lý thời gian, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận thêm sau phỏng vấn
Làm việc 5 ngày/tuần
Xét tăng lương 1 lần/năm (đánh giá theo tình hình kinh doanh và hiệu quả làm việc)
Đóng chế độ bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Thất nghiệp (sau thử việc)
Hưởng 14 ngày phép có lương (sau thử việc), tăng ca, nghỉ lễ, phép theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả (lương tháng 13)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vina Homeshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, Vanhanhmall - số 11 đường sư vạn hạnh, phường 12, quận 10, HCM

