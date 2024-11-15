Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Premium Olaben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Premium Olaben
- Hồ Chí Minh:
- 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Ghi nhận doanh thu bán hàng
Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với bộ phận kinh doanh trước khi xuất hóa đơn GTGT và ghi nhận vào phần mềm kế toán
Kiểm tra doanh thu và chi phí phải trả trên các sàn thương mại điện tử, bảo đảm ghi nhận đúng và đầy đủ doanh thu, chi phí của các giao dịch bán hàng
So sánh, đối chiếu số liệu của các tài khoản phải thu khách hàng trên sổ chi tiết và sổ tổng hợp
Theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng
Theo dõi, kiểm tra tình trạng của từng đơn hàng, thực hiện yêu cầu thanh toán trên các sàn thương mại điện tử
Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan theo đúng quy định
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu
Thực hiện báo cáo công nợ/bán hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đốc thúc quá trình giao hàng, nhanh chóng thu hồi công nợ
Chịu trách nhiệm kê khai thuế GTGT đầu ra
Hỗ trợ Kế toán tổng hợp làm báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ khác
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (nếu có)
Tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm kê tài sản
Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và quyết toán thuế
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2-3 năm kinh nghiệm trong cùng vị trí, có kinh nghiệm về Thương mại điện tử là một lợi thế
Cẩn thận, chú ý đến chi tiết
Thạo việc sử dụng phần mềm văn phòng và hệ thống kế toán (Ưu tiên AMIS MISA)
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cả nói lẫn viết, có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, các thành viên trong nhóm và ban quản lý cấp cao.
Tại Công ty TNHH Premium Olaben Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, và có nhiều cơ hội phát triển
Mức độ tự chủ và trách nhiệm cao để thúc đẩy sự thay đổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Premium Olaben
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
