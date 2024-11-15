Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Premium Olaben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với bộ phận kinh doanh trước khi xuất hóa đơn GTGT và ghi nhận vào phần mềm kế toán

Kiểm tra doanh thu và chi phí phải trả trên các sàn thương mại điện tử, bảo đảm ghi nhận đúng và đầy đủ doanh thu, chi phí của các giao dịch bán hàng

So sánh, đối chiếu số liệu của các tài khoản phải thu khách hàng trên sổ chi tiết và sổ tổng hợp

Theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng

Theo dõi, kiểm tra tình trạng của từng đơn hàng, thực hiện yêu cầu thanh toán trên các sàn thương mại điện tử

Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan theo đúng quy định

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Thực hiện báo cáo công nợ/bán hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đốc thúc quá trình giao hàng, nhanh chóng thu hồi công nợ

Chịu trách nhiệm kê khai thuế GTGT đầu ra

Hỗ trợ Kế toán tổng hợp làm báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ khác

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (nếu có)

Tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm kê tài sản

Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và quyết toán thuế

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kế toán

2-3 năm kinh nghiệm trong cùng vị trí, có kinh nghiệm về Thương mại điện tử là một lợi thế

Cẩn thận, chú ý đến chi tiết

Thạo việc sử dụng phần mềm văn phòng và hệ thống kế toán (Ưu tiên AMIS MISA)

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cả nói lẫn viết, có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, các thành viên trong nhóm và ban quản lý cấp cao.

Tại Công ty TNHH Premium Olaben Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ/ tháng

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, và có nhiều cơ hội phát triển

Mức độ tự chủ và trách nhiệm cao để thúc đẩy sự thay đổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Premium Olaben

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin