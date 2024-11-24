Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Định kỳ hàng tháng thực hiện việc tổng hợp và đối chiếu số liệu với các bộ phận nội bộ có liên quan để lên bảng kê chi tiết dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong tháng liền kề trước;

Thực hiện việc gửi bảng kê và đối chiếu với khách hàng chi phí dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng;

Xuất hóa đơn và gửi bộ chứng từ thanh toán cho khách hàng;

Theo dõi các khoản công nợ đến hạn phải thu và đôn đốc thu hồi công nợ;

Gọi điện thoại cho Khách hàng, tìm hiểu, thu thập thông tin khách hàng, thông tin khoản công nợ, tình trạng và nguyên nhân quá hạn;

Đôn đốc, thuyết phục và theo dõi tình hình thanh toán công nợ của khách hàng;

Theo dõi, kiểm soát và phân bổ doanh thu trong tháng;

Theo dõi, kiểm soát các khoản tạm ứng, hoàn tạm ứng;

Theo dõi, kiểm soát và đối chiếu các khoản công nợ phải thu nội bộ với công ty thành viên trong hệ thống;

Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dùng có liên quan (Misa là 1 lợi thế).

Làm việc nhóm, chăm chỉ và cẩn thận.

Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả làm cho người nghe dễ tiếp nhận.

Kỹ năng xử lý thông tin số liệu, báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)

Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước

Du lịch teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

