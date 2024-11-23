Tuyển Kế toán công nợ Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán công nợ Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Circle K Viet Nam Ltd. Co.
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Maple Tree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:
I. Job Purpose/
Mục Tiêu Công Việc:
Provide financial services to ensure efficient, timely and accurate payment and accounting entries of accounts under his or her control/ Đảm bảo việc thanh toán và hạch toán kế toán các tài khoản hiệu quả, kịp thời và chính xác.
Đảm bảo việc thanh toán và hạch toán kế toán các tài khoản hiệu quả, kịp thời và chính xác.
Check documents of departments to ensure compliance with company and tax policies, prepare payment documents, monitor debt with Suppliers/ Kiểm tra chứng từ của các phòng ban để đảm bảo tuân thủ theo chính sách công ty và chính sách thuế, chuẩn bị chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ với Nhà cung cấp.
/ Kiểm tra chứng từ của các phòng ban để đảm bảo tuân thủ theo chính sách công ty và chính sách thuế, chuẩn bị chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ với Nhà cung cấp.
II. Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:
II. Job Accountabilities/
Trách Nhiệm Công Việc
:
Check to avoid the payment risk: Receive payment requests from relevant department and check supporting document to ensure reasonableness and validity according to tax regulations and company policies/ Kiểm tra để tránh rủi ro trong thanh toán: Nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban liên quan và kiểm tra, đối chiếu chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ hợp lý theo quy định của thuế, chính sách công ty.
Kiểm tra để tránh rủi ro trong thanh toán: Nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban liên quan và kiểm tra, đối chiếu chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ hợp lý theo quy định của thuế, chính sách công ty.
Payment processing following to payment term and Company’s payment procedures, following up with bank to ensure payment made timely and accurately/ Thực hiện thanh toán theo thời hạn và quy trình thanh toán của Công ty, theo dõi và làm việc với ngân hàng để đảm bảo thanh toán đúng hạn và chính xác.
Thực hiện thanh toán theo thời hạn và quy trình thanh toán của Công ty, theo dõi và làm việc với ngân hàng để đảm bảo thanh toán đúng hạn và chính xác.
Input and monitoring the transactions booking accurately on the AP module system and ensure the accounts kept updates with actual status/ Nhập và theo dõi việc hạch toán chính xác các giao dịch trên hệ thống phân hệ Công nợ Phải trả và đảm bảo các tài khoản được cập nhật theo đúng thực tế phát sinh.
Nhập và theo dõi việc hạch toán chính xác các giao dịch trên hệ thống phân hệ Công nợ Phải trả và đảm bảo các tài khoản được cập nhật theo đúng thực tế phát sinh.
Monitor the VAT invoices of merchandise vendors, manual input the VAT invoices of goods, service providers and entry expense record in the financial system correctly and on timely basis. Responsible of checking VAT input report to the related tax accounting function. / Giám sát các hóa đơn GTGT của các nhà cung cấp hàng bán, nhập dữ liệu hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và ghi nhận bút toán chi phí trong hệ thống kế toán một cách chính xác và kịp thời. Chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo thuế GTGT đầu vào hàng tháng cho phần hành kế toán thuế liên quan.
/ Giám sát các hóa đơn GTGT của các nhà cung cấp hàng bán, nhập dữ liệu hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và ghi nhận bút toán chi phí trong hệ thống kế toán một cách chính xác và kịp thời. Chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo thuế GTGT đầu vào hàng tháng cho phần hành kế toán thuế liên quan.
Understand and keep tax tracking on online portal, in charges of all kinds of vendors’ invoice adjustments, cancellation and replacements and any others / Hiểu biết và theo dõi các kỷ lục thuế trên cổng thông tin trực tuyến, phụ trách tất cả các loại điều chỉnh, hủy và thay thế hóa đơn của nhà cung cấp và bất kỳ vấn đề nào khác.
Hiểu biết và theo dõi các kỷ lục thuế trên cổng thông tin trực tuyến, phụ trách tất cả các loại điều chỉnh, hủy và thay thế hóa đơn của nhà cung cấp và bất kỳ vấn đề nào khác.
Reconcile with supplier’s statement accounts on timely basis/ Định kỳ đối chiếu với các tài khoản công nợ của nhà cung cấp.
Định kỳ đối chiếu với các tài khoản công nợ của nhà cung cấp.
Verify and control Vendors’ master data/ Kiểm tra và kiểm soát cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp.
Kiểm tra và kiểm soát cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp.
Prepare and submit reports relating to Account Payable/ Lập và nộp các báo cáo liên quan tới Công nợ phải trả.
Lập và nộp các báo cáo liên quan tới Công nợ phải trả.
Guide and share experience to colleagues / Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp.
Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp.
Propose the efficient workflows to consider and prepare Company’s policies and standard procedures relating to working position/ Đề xuất các quy trình làm việc hiệu quả và soạn thảo các chính sách và quy trình chuẩn của Công ty liên quan đến vị trí đang làm việc.
Đề xuất các quy trình làm việc hiệu quả và soạn thảo các chính sách và quy trình chuẩn của Công ty liên quan đến vị trí đang làm việc.
Store the documents/ data filling fully and completely according to company regulations/ Lưu trữ hồ sơ chứng từ/ dữ liệu một cách đầy đủ và hoàn tất theo quy định của công ty.
Lưu trữ hồ sơ chứng từ/ dữ liệu một cách đầy đủ và hoàn tất theo quy định của công ty.
Other tasks are as assigned by line manager or above/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp hoặc cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp hoặc cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Preference to Bachelor’s degree in Accounting/Auditing/Finance or related field/ Ưu tiên có bằng cử nhân về Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc lĩnh vực có liên quan.
Ưu tiên có bằng cử nhân về Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc lĩnh vực có liên quan.
Preference to over 2 years relevant working experience / Ưu tiên có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
Ưu tiên có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
Good experience and knowledge in accounting operations/ Có kinh nghiệm và hiểu biết tốt về nghiệp vụ kế toán.
Có kinh nghiệm và hiểu biết tốt về nghiệp vụ kế toán.
Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
Able to work under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc và thời gian chặt chẽ.
Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc và thời gian chặt chẽ.
Good communication skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
Read and written English skills. Familiar with Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software/ Có kỹ năng đọc và viết tiếng Anh. Quen thuộc với Microsoft Office, các bảng tính và hệ thống/phần mềm kế toán.
Có kỹ năng đọc và viết tiếng Anh. Quen thuộc với Microsoft Office, các bảng tính và hệ thống/phần mềm kế toán.

Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive salary/ Thu nhập cạnh tranh
13th salary/ Lương tháng 13
Insurance: Social Insurance + Premium health insurance for employees/ Bảo hiểm: BHXH + Bảo hiểm y tế cho nhân viên
Annual leave: up to 15 days/year/ Phép năm: 15 ngày/năm
Yearly health check, performance evaluation to revise salary/ Khám sức khỏe định kỳ, đánh giá tăng lương
Employee engagement activities/ Các hoạt động gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2, Tòa nhà Hồng Lĩnh, Đường 9A, Bình Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

