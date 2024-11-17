Tuyển Kế toán công nợ ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập chứng từ thanh toán gửi thu khách hàng:

+ Căn cứ bộ chứng từ phát sinh lập mẫu báo cáo gửi cho khách hàng theo đúng thời hạn quy định

+ Cập nhật số liệu khoản phải thu vào phần mềm kế toán

- Theo dõi, báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng đúng thời hạn:

+ Căn cứ vào hạn mức và thời gian nợ ghi trên hợp đồng

+ Liên hệ khách hàng , nhắc nợ, thu hồi các khoản phải thu đúng thời hạn

+ Báo cáo tình hình công nợ chi tiết từng khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng theo quy định

- Lưu trữ chứng từ công nợ theo quy định

- Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán

- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí Kế toán công nợ trong lĩnh vực Logistics

- Tiếng Anh cơ bản (B)

- Chăm chỉ, cẩn thận

- Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: LƯƠNG 8 - 10 TRIỆU + CƠM TRƯA TẠI CÔNG TY

THU NHẬP:

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch hàng năm cùng cty

Thưởng lương tháng 13

Xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin