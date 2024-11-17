Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần VIME FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần VIME FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần VIME FARM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần VIME FARM

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty cổ phần VIME FARM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 28 đường 39, Khu phố đi bộ, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra và đảm bảo các điều khoản thanh toán hợp lý trong tất cả hợp đồng kinh tế
- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu về công nợ phải thu của Khách hàng, NCC
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm giải pháp & xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập bút toán kết chuyển, kiểm tra đối chiếu công nợ trên hệ thống phần mềm
- Lập các báo công nợ, tình hình thực hiện hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ với khách hàng
- Đối chiếu công nợ, thu nợ
- Theo dõi tiến độ của các hợp đồng mua bán, dịch vụ của các bộ phận
- Lập báo cáo công nợ hàng ngày, hàng tuần, hàng thàng, hàng quý
- Các công việc có liên quan khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học. Ngành: Tài chính kế toán
- Số năm kinh nghiệm: 03-05 năm ở vị trí tương đương
- Thành thạo sử dụng office văn phòng (excel, word, outlook), phần mềm kế toán
- Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, truyền đạt và khéo léo trong giao tiếp, trách nhiệm trong công việc
- Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phần VIME FARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12- 15 triệu
- Lương tháng 13. BHXH đầy đủ, chế độ, phúc lợi khác
- Ngày nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật hàng tuần
- Là việc tại Khu đô thị Vạn Phúc City - Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VIME FARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VIME FARM

Công ty cổ phần VIME FARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 02 đường 13 khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

