Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường 6B KDC Vĩnh Lộc , P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : Hơn 1 năm kinh nghiệm

Bằng cấp : Cao đẳng trở lên

Giới tính : Không yêu cầu

Biết hạch toán kế toán cơ bản.

Từng sử dụng qua 1 trong các phần mềm kế toán.

Excel khá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán và quản lý.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Du lịch và team building thường niên

Thưởng các ngày Lễ Tết

Tổ chức hội thao hàng năm

