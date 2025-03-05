Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 đường 6B KDC Vĩnh Lộc , P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
cô
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm : Hơn 1 năm kinh nghiệm
Bằng cấp : Cao đẳng trở lên
Giới tính : Không yêu cầu
Biết hạch toán kế toán cơ bản.
Từng sử dụng qua 1 trong các phần mềm kế toán.
Excel khá.
Bằng cấp : Cao đẳng trở lên
Giới tính : Không yêu cầu
Biết hạch toán kế toán cơ bản.
Từng sử dụng qua 1 trong các phần mềm kế toán.
Excel khá.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.
cô
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán và quản lý.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Du lịch và team building thường niên
Thưởng các ngày Lễ Tết
Tổ chức hội thao hàng năm
cô
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán và quản lý.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Du lịch và team building thường niên
Thưởng các ngày Lễ Tết
Tổ chức hội thao hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI