Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo kế toán.

Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán.

Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin