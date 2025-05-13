Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 - 28 Hàn Mặc Tử, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hợp đồng kinh tế từ bộ phận làm hợp đồng, sau đó kiểm tra nội dung, điều khoản có liên quan đến việc thanh toán, Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng : thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, chính sách phạt quá hạn…

Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, các chương trình chính sách kinh doanh của công ty, kế toán công nợ hạch toán các khoản giảm trừ công nợ khách hàng

Theo dõi, ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý, năm.

Xử lý công nợ với khách hàng khi đến hạn và quá hạn…

Kiểm tra công nợ và đối chiếu công nợ với nhân viên kinh doanh theo tháng

Định kỳ (thông thường là cuối tháng ), thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ…và tiến hành làm hồ sơ thanh toán như : Biên bản nghiệm thu, mẫu 08a, thanh lý hợp đồng theo từng khách hàng cụ thể….

Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo phân tích tuổi nợ ,.., kế hoạch thu hồi công nợ theo quý.

Lập kế hoạch thu hồi công nợ đến han, tham mưu và đề xuất cho Ban giám đốc về các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi.

Cung cấp số liệu và phối hợp cùng bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ.

Xác nhận công nợ với khách hàng định kỳ 30/06 và 31/12 để phục vụ kiểm toán.

Trích lập quỹ dự phòng công nợ

Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, tách khoản nợ theo hợp đồng khi khách trả tiền.

Đôn đốc, tham gia thu hồi nợ đối với những khoản công nợ lâu, khó đòi …..

Lập bút toán kết chuyển công nợ hoặc bút toán tiền lẻ công nợ…

Làm đề nghị thanh toán các khoản hàng bán bị trả hàng cho khách hàng (nếu có)

Kiểm tra số liệu công nợ, lập biên bản xác nhận với khách hàng Công nợ tạm ứng của cá nhân viên công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tuổi: dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chính quy chuyên ngành tài chính kế toán.

CÓ KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG LÀ 1 LỢI THẾ

Nghiệp vụ: Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ kế toán , có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu .

Có khả năng giải quyết vấn đề, nhiệt tình, hăng say trong công việc.

Chịu được áp lực cao và khả năng làm việc nhóm tốt.

Phẩm chất: Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi

Sử dụng máy tính thành thạo ( Word, Excel, phần mềm kế toán…)

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10 triệu + Thưởng KPIs theo tháng, thưởng nóng, thưởng sáng kiến…

Thưởng Lễ - Tết, lương tháng thứ 13, thưởng kinh doanh

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động sau thử việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển

Tham gia các hoạt động team building du lịch, cũng như các phúc lợi khác như: sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ, hỗ trợ ăn trưa,... theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin