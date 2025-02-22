Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Kiểm soát hàng hóa nhập xuất;
- Lập phiếu xuất kho đến các cơ sở;
- Nhập hàng hóa nhập hàng ngày vào phần mềm bán hàng;
- Phân loại hàng hóa, ghi chú cụ thể cho từng cơ sở;
- Kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tháng cùng phòng kế toán;
- Tìm kiếm nhà cung cấp, phân tích giá cả, chất lượng hàng hóa, đề xuất nhà cung cấp phù hợp.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhanh nhẹn;
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc cao;
- Thành thạo excel và có hiểu biết về phần mềm bán hàng là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng rõ ràng, trả lương đúng ngày;
- Làm việc giờ hành chính;
- Du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện;
- BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34, Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

