Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NM2 - Lô 87a, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất các khuôn mẫu chi tiết nhựa chính xác, lắp ráp, sơn in các linh kiện điện tử,... sử dụng cho các sản phẩm như máy in, máy photocopy-fax, máy ảnh, đồ điện tử...

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ liên quan, phát hành hóa đơn và ghi nhận doanh thu bán hàng

- Theo dõi số lượng hàng hóa tồn kho, nhập xuất hàng hóa; phân bổ chi phí, CCDC

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu tồn kho, doanh thu, chi phí với báo cáo thực tế, xử lý các sai lệch (nếu có)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: từ 22-35

- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học

- Có khả năng đọc viết Tiếng Anh

- Có khả năng sử dụng excel tốt

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất

Quyền lợi:

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm khác do công ty mua để bảo vệ người lao động

Tại Công Ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin