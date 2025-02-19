Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT2 Chung cư Viện bỏng Lê Hữu Trác, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng tồn kho
Nhập xuất kho nguyên vật liệu, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng.
Theo dõi hạn sử dụng của nguyên vật liệu, đề xuất phương án xử lý hàng tồn kho sắp hết hạn.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo nhập xuất tồn.
Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc quản lý nguyên vật liệu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực quản lý kho nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, chung cư viện bỏng Lê Hữu Trác, 99-101, đường 70, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

