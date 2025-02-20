Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN1 – KCN Ngọc Hồi – Thanh Trì – TP Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

1.1.1. Theo dõi, cập nhật, kiểm soát toàn bộ việc xuất nhập kho hàng hóa

Phối hợp với thủ kho kiểm soát hàng hóa trước khi xuất kho, yêu cầu số xuất thực khớp với chứng từ xuất kho;

Ghi sổ chứng từ xuất kho thành phẩm trên phần mềm;

Đối soát số liệu và yêu cầu kế toán bán hàng giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa phiếu xuất kho giao hàng thực tế với chứng từ ghi nhận trên phần mềm;

Phối hợp với thủ khom bộ phận sản xuất kiểm đếm và nhận bàn giao thành phẩm, nhập kho thành phẩm từ bộ phận sản xuất;

1.1.2. Chạy lệnh sản xuất:

Căn cứ trên lượng hàng bộ phận sản xuất bàn giao trong ngày, chạy lệnh sản xuất, nhập kho thành phẩm trên phần mềm;

1.1.3. Kiểm kê kho định kỳ:

Khớp số liệu tồn kho hàng ngày với thủ kho để bộ phận kế toán bán hàng có số liệu chuẩn lập phiếu xuất kho bán hàng;

Định kỳ kiểm kê kho, yêu cầu và phối hợp các bộ phận liên quan rà soát số liệu, giải trình và điều chỉnh chuẩn số liệu;

1.1.4. Hỗ trợ bộ phận kế toán bán hàng lên đơn hàng khi lượng đơn hàng quá tải

Yêu Cầu Công Việc

2.1. Yêu cầu chuyên môn:

Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi;

Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;

2.2. Yêu cầu kỹ năng:

Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự công ty: liên hoan/tháng, du lịch 1 lần/ năm, sự kiện Ngày hội gia đình, Đại tiệc tất niên công ty, Sinh nhật Quý, Noel,...

Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;

Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;

Hưởng các chế độ phúc lợi, phép năm, BHXH;

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

