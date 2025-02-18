Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
- Hà Nội: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận phiếu nhận trả hàng từ thủ kho, nhập số liệu lên hệ thống theo đúng quy định của công ty.
Phối hợp các bộ phận phòng ban, khối vận hành trong việc xử lý dữ liệu giao nhận hàng, trả hàng nhà cung cấp.
Tải và lọc đơn hàng theo bảng yêu cầu đặt hàng giao cho thủ kho, phụ kho.
Kiểm soát, cân số lượng tồn kho hàng ngày.
Hàng ngày, hàng tuần, báo cáo tình trạng hàng hóa lưu tại kho: thống kê hàng trả về, chất lượng hàng, tình trạng luân chuyển hàng hóa.
Các công việc khác theo sự điều hành của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel...
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, có kỹ năng tổ chức công việc.
Kỹ năng quản lý, sắp xếp chứng từ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các loại bảo hiểm và các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI