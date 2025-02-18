Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận phiếu nhận trả hàng từ thủ kho, nhập số liệu lên hệ thống theo đúng quy định của công ty.
Phối hợp các bộ phận phòng ban, khối vận hành trong việc xử lý dữ liệu giao nhận hàng, trả hàng nhà cung cấp.
Tải và lọc đơn hàng theo bảng yêu cầu đặt hàng giao cho thủ kho, phụ kho.
Kiểm soát, cân số lượng tồn kho hàng ngày.
Hàng ngày, hàng tuần, báo cáo tình trạng hàng hóa lưu tại kho: thống kê hàng trả về, chất lượng hàng, tình trạng luân chuyển hàng hóa.
Các công việc khác theo sự điều hành của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi 22-35. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán kho; ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel...
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, có kỹ năng tổ chức công việc.
Kỹ năng quản lý, sắp xếp chứng từ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8tr + PC + thưởng hiệu suất công việc.)
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các loại bảo hiểm và các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 phố Trần Nhân Tông, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

