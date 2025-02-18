Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ xuất nhập hàng hóa
Theo dõi và quản lý, báo cáo hàng tồn kho định kỳ theo yêu cầu
Lên kế hoạch đặt hàng, làm việc với nhà cung cấp
Điều phối vận chuyển, sắp xếp, quản lý đơn hang
Hạch toán thu/ chi, ngân hàng, quỹ, các khoản khấu hao
Hỗ trợ,phối hợp cùng Ban giám đốc lập kế hoạch đưa ra các phương án tối ưu nhất cho công việc kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng năm
Báo cáo nội bộ, lãi lỗ thực tế theo định kỳ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng, đại học
- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ từ 6 tháng
- Uư tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử.
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán MISA
-Giao tiếp tốt, hòa nhã tương tác, phối hợp với đồng nghiệp
- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu Nhập: 9.000.000-11.000.000 VNĐ
- Được hưởng các chính sách phúc lợi xã hội theo chế độ của công ty như bảo hiểm xã hội, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, du lịch,...
- Được đào tạo nâng cao năng lực
- Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
