Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ xuất nhập hàng hóa

Theo dõi và quản lý, báo cáo hàng tồn kho định kỳ theo yêu cầu

Lên kế hoạch đặt hàng, làm việc với nhà cung cấp

Điều phối vận chuyển, sắp xếp, quản lý đơn hang

Hạch toán thu/ chi, ngân hàng, quỹ, các khoản khấu hao

Hỗ trợ,phối hợp cùng Ban giám đốc lập kế hoạch đưa ra các phương án tối ưu nhất cho công việc kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng năm

Báo cáo nội bộ, lãi lỗ thực tế theo định kỳ

- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng, đại học

- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ từ 6 tháng

- Uư tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán MISA

-Giao tiếp tốt, hòa nhã tương tác, phối hợp với đồng nghiệp

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 9.000.000-11.000.000 VNĐ

- Được hưởng các chính sách phúc lợi xã hội theo chế độ của công ty như bảo hiểm xã hội, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, du lịch,...

- Được đào tạo nâng cao năng lực

- Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM

