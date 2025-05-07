Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.

Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.

Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV

Tính giá nhập xuất vật tư hàng lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kế toán...

Yêu cầu kinh nghiệm đã từng làm cho xưởng cơ khí.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành có liên quan: Tài Chính Kế toán, kiểm toán..

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, quản lý thời gian và kỹ năng quyết định tốt.

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng Misa, word, excel..

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 + Phụ cấp ( Thỏa thuân theo kinh nghiệm và năng lực khi trao đổi phỏng vấn)

Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc thân thiện,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin