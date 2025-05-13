Tuyển Kế toán kho Gờ cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Gờ cafe
- Hồ Chí Minh: 535 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và theo dõi chứng từ nhập – xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu tồn kho giữa thực tế và sổ sách kế toán
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến chênh lệch, sai sót số liệu kho.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kho vào phần mềm kế toán
Phối hợp với thủ kho thực hiện kiểm kê định kỳ (tháng/quý/năm) và đột xuất.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm soát các chứng từ kế toán liên quan đến kho: phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, biên bản kiểm kê,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho hoặc kế toán nội bộ liên quan đến kho.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán và hiểu biết về quy trình quản lý kho.
Thành thạo phần mềm Excel
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và khả năng làm việc nhóm tốt
Tại Gờ cafe Thì Được Hưởng Những Gì
Review tăng lương 2 lần/ năm
Team Building 2 lần/ năm
Làm việc trong môi trường FnB trẻ, được đào tạo phát triển
Đầy đủ chế độ đối với vị trí Fulltime theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, thưởng năm, Team Building,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gờ cafe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI