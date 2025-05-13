Tuyển Kế toán kho Gờ cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho Gờ cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Gờ cafe
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Gờ cafe

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Gờ cafe

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 535 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và theo dõi chứng từ nhập – xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu tồn kho giữa thực tế và sổ sách kế toán
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến chênh lệch, sai sót số liệu kho.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kho vào phần mềm kế toán
Phối hợp với thủ kho thực hiện kiểm kê định kỳ (tháng/quý/năm) và đột xuất.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm soát các chứng từ kế toán liên quan đến kho: phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, biên bản kiểm kê,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho hoặc kế toán nội bộ liên quan đến kho.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán và hiểu biết về quy trình quản lý kho.
Thành thạo phần mềm Excel
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và khả năng làm việc nhóm tốt

Tại Gờ cafe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review tăng lương 2 lần/ năm
Team Building 2 lần/ năm
Làm việc trong môi trường FnB trẻ, được đào tạo phát triển
Đầy đủ chế độ đối với vị trí Fulltime theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, thưởng năm, Team Building,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gờ cafe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Gờ cafe

Gờ cafe

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 535 Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú

