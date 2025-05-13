Tuyển Kế toán kho Gờ cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 535 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và theo dõi chứng từ nhập – xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu tồn kho giữa thực tế và sổ sách kế toán

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến chênh lệch, sai sót số liệu kho.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kho vào phần mềm kế toán

Phối hợp với thủ kho thực hiện kiểm kê định kỳ (tháng/quý/năm) và đột xuất.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm soát các chứng từ kế toán liên quan đến kho: phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, biên bản kiểm kê,...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho hoặc kế toán nội bộ liên quan đến kho.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán và hiểu biết về quy trình quản lý kho.

Thành thạo phần mềm Excel

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và khả năng làm việc nhóm tốt

Tại Gờ cafe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Review tăng lương 2 lần/ năm

Team Building 2 lần/ năm

Làm việc trong môi trường FnB trẻ, được đào tạo phát triển

Đầy đủ chế độ đối với vị trí Fulltime theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, thưởng năm, Team Building,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gờ cafe

