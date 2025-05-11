Tuyển Kế toán kho Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Rita Võ
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lập chứng từ nhập xuất kho
Hạch toán, theo dõi công nợ phải trả
Kiểm tra nhập xuất tồn, đối chiếu kho
Tham gia kiểm kê định kỳ
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán
Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn
Nắm vững nghiệp vụ định khoản kế toán
Kinh nghiệm 6 tháng vị trí Kế toán
Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm 25.000VND/ ngày
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
