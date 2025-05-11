Tuyển Kế toán kho Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất kho

Hạch toán, theo dõi công nợ phải trả

Kiểm tra nhập xuất tồn, đối chiếu kho

Tham gia kiểm kê định kỳ

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn

Nắm vững nghiệp vụ định khoản kế toán

Kinh nghiệm 6 tháng vị trí Kế toán

Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 25.000VND/ ngày

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin