Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C12.2 Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lĩnh vực sản xuất, kho: mảng in ấn tem nhãn decal, máy móc thiết bị.

1. Theo dõi, đối chiếu kiểm tra hàng hóa toàn công ty:

Giám sát việc nhập - xuất hàng và ghi nhận số liệu kho kịp thời: Cùng Thủ kho đối chiếu các khoản sai lệch khi phát sinh. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ khi phát sinh nhập – xuất.

Xuất hóa đơn và ghi nhận hóa đơn trên hệ thống ERP.

2. Báo cáo tình hình kiểm kho thực tế:

Lập kế hoạch và tiến hành kiểm kê định kỳ theo Quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ Kế toán trưởng hoặc Ban Giám Đốc.

Tìm nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý trong các số liệu sai lệch thực tế

Thường xuyên kiểm tra số liệu tồn kho trên hệ thống ERP

Theo dõi , giám sát và báo cáo lên Kế toán trưởng những trường hợp xuất – nhập không chứng từ hoặc không hợp lệ.

3. Phối hợp với Bp Sales Admin, Bp Giao Nhận trong việc chuẩn bị đầy đủ các chứng từ giao - nhận hàng hóa.

4. Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán:

Lưu trữ các phiếu xuất – nhập – phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Chịu trách nhiệm bảo quản về con dấu và chứng từ quan trọng của Kho – Xưởng

Theo dõi phiếu thu tiền giao nhận:

Theo dõi các khoản tiền mà giao nhận - kho đã thu dựa trên những phiếu thu mà kế toán công nợ gửi về.

Thực hiện và kiểm tra và đôn đốc việc nộp tiền trong thời gian 24h.

Chịu trách nhiệm theo dõi, ký nhận việc nộp tiền của giao nhận và ký nhận bàn giao tiền về văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên các ngành liên quan;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí Kế Toán Kho hoặc các công việc liên quan;

CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG, SẼ ĐÀO TẠO THÊM PHẦN CHUYÊN MÔN LÀM VIỆC VỚI CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN.

Ưu tiên ứng viên làm việc ở môi trường Sản Xuất, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP là một lợi thế.

Sử dụng tốt tin học văn phòng;

Cẩn thận tỉ mỉ trong việc quản lý và sắp xếp thời gian và công việc.

Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,0000 - 8,000,000 đ/ tháng

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định.

Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ / ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân trong lĩnh vực chứng từ kế toán, phần hành kế toán.

Cơ hội tiếp xúc và làm việc thực tế trên phần mềm ERP của công ty.

Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

