Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

1. Nhận chứng từ mua hàng từ nhà cung cấp -> Kiểm tra mặt hàng đã có mã sản phẩm chưa -> Tạo mã hàng hóa, NVL, CCDC.

2. Sau khi kiểm tra mã hàng hóa đã có trên hệ thống bán hàng, phân loại hàng hóa, chi phí, CCDC -> Nhập dữ liệu lên phần mềm Kho để theo dõi hàng nhập kho.

3.Theo dõi, đốc thúc thu mua, Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào đúng thời điểm, đúng mặt hàng.

4. Nhập kho trên phần mềm Kho đồng thời đăng nhập hệ thống kế toán Misa để nhập kho NVL và toàn bộ các chi phí phát sinh hằng ngày vào phần mềm Misa.

4. Hạch toán NVL, hàng hóa lên Phần mềm Kho, chạy báo cáo Giá thành để check định mức và tồn kho NVL, hàng hóa theo ngày. Kịp thời sửa đổi các NVL hạch toán sai mã hàng…

5. Nhập liệu vào Misa hóa đơn đầu vào và định mức sản phẩm cho từng món ăn.

6. Cuối tháng kiểm kê kho với các bộ phận và xác định hao hụt…

7. Cuối tháng đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.