Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179/16 Trung Mỹ Tây 13, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán kho, theo dõi và kiểm đếm, cập nhật số liệu nhập xuất kho nguyên liệu, thành phẩm, và hàng hóa.

Theo dõi, đối soát công nợ phải thu và phải trả của các đơn hàng.

Tổng hợp và làm báo cáo về tình hình đơn hàng hàng tháng.

Vận hành các đơn hàng và xử lý các yêu cầu sản xuất liên quan đến số liệu đơn hàng.

Phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để báo cáo kịp thời các phát sinh liên quan đến hàng hóa, hư hỏng, và mất mát cho cấp quản lý.

Lập chứng từ nhập xuất, ghi nhận chi phí mua hàng và hóa đơn bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường kho xưởng, sản xuất. Ứng viên sẽ được đào tạo và hướng dẫn thêm trong quá trình làm việc.

Năng động, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc hiệu quả dưới các điều kiện công việc khắc nghiệt.

Trung thực, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7

Địa chỉ làm việc: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm thỏa thuận, tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

