Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Ghi chép tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập xuất tồn hàng hóa, công cụ dụng cụ: Số lượng, chất lượng và chủng loại.Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.

Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho cùng Bộ phận quản lý kho theo định kỳ hoặc đột xuất. Lập báo cáo về hàng hóa, công cụ dụng cụ và phân tích tình hình thu mua, bảo quản, dự trữ và luân chuyển nội bộ.

Đối chiếu số liệu với Bộ phận Kho hàng tháng.

Kiểm tra việc chấp hành bảo quản, nhập xuất hàng hóa, công cụ dụng cụ, các quy định về định mức dự trữ, phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý hàng hóa, công cụ dụng cụ thiếu, thừa, ứ đọng, kém hoặc mất chất, xác định số lượng và giá trị hàng hóa, CCDC còn tồn trong kho.

Hạch toán các bút toán liên quan đến xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa sản xuất bán ra hoặc điều chuyển kho.

Hạch toán điều chỉnh số liệu chênh lệch thừa thiếu khi kiểm kê kho.

Hạch toán bút toán xử lý sai sót sản phẩm.

Kết chuyển giá vốn tính giá thành sản phẩm cuối tháng.

Lập chứng từ nhập xuất kho chuyển cho bộ phận liên quan.

Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.