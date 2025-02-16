Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
In PGH, hóa đơn, bill TMĐT...
Xử lý các chứng từ giao hàng: kiểm tra, in phiếu giao hàng, phiếu xuất hàng, hóa đơn...
Thực hiện ghi chép, theo dõi, lưu trữ quản lý lượng chứng từ
Đối chiếu, cập nhật, xử lý và theo dõi sổ kho trên phần mềm và thực tế.
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định
Thực hiện công tác báo cáo: xuất - nhập - tồn theo phiếu giao hàng hằng ngày....
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ, Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm
Hiểu biết về kho thương mai điện tử
Có kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống tốt, chịu áp lực tốt
Cẩn thận, làm việc có khoa học, logic, hòa đồng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH và chế độ phúc lợi của Công ty
Ăn trưa tại văn phòng công ty
Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
Có ngày nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Chế độ xét tăng lương mỗi năm đầy đủ và kịp thời
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
