Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

In PGH, hóa đơn, bill TMĐT...

Xử lý các chứng từ giao hàng: kiểm tra, in phiếu giao hàng, phiếu xuất hàng, hóa đơn...

Thực hiện ghi chép, theo dõi, lưu trữ quản lý lượng chứng từ

Đối chiếu, cập nhật, xử lý và theo dõi sổ kho trên phần mềm và thực tế.

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định

Thực hiện công tác báo cáo: xuất - nhập - tồn theo phiếu giao hàng hằng ngày....

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Ưu tiên Kế Toán.

Ưu tiên Nữ, Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm

Hiểu biết về kho thương mai điện tử

Có kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống tốt, chịu áp lực tốt

Cẩn thận, làm việc có khoa học, logic, hòa đồng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 -11 Triệu (trao đổi cụ thể theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ BHXH và chế độ phúc lợi của Công ty

Ăn trưa tại văn phòng công ty

Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.

Có ngày nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Chế độ xét tăng lương mỗi năm đầy đủ và kịp thời

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

