Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
- Hồ Chí Minh: 76 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lập chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho;
Theo dõi kiểm soát tồn kho hàng ngày, lập báo cáo nhập xuất tồn kho định kỳ (tuần/tháng/năm);
Theo dõi công nợ của nhà cung cấp.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
Phụ trách công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Công ty.
Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu kế toán/kho một cách khoa học theo thời gian quy định.
Đánh giá mức độ lưu chuyển hàng hóa, nhằm kiểm soát chi phí mua hàng, vận chuyển, lưu kho… để tối ưu hóa chi phí hoạt động.
Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.
Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 24 - 25
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Kế toán kho tại các ngành bán lẻ,
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa.
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Trang bị đầy đủ thiết bị khi làm việc
Tham gia BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước
Lương tháng 13, tặng quà Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
