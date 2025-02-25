Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lập chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho;

Theo dõi kiểm soát tồn kho hàng ngày, lập báo cáo nhập xuất tồn kho định kỳ (tuần/tháng/năm);

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

Phụ trách công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Công ty.

Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu kế toán/kho một cách khoa học theo thời gian quy định.

Đánh giá mức độ lưu chuyển hàng hóa, nhằm kiểm soát chi phí mua hàng, vận chuyển, lưu kho… để tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.

Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính của công ty để tăng hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán.

Tuổi từ 24 - 25

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Kế toán kho tại các ngành bán lẻ,

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa.

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 9.000.000 + thưởng

Trang bị đầy đủ thiết bị khi làm việc

Tham gia BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước

Lương tháng 13, tặng quà Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

