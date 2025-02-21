Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Green And Happy Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Công Ty TNHH Green And Happy Life
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Green And Happy Life

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Green And Happy Life

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Đường 55

- CL, Khu phố 3, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Lập chứng từ trên phần mềm Fast, in phiếu xuất kho theo kế hoạch xuất hàng, sắp xếp và chuyển giao qua thủ kho;
- Cập nhật, đối chiếu cước vận chuyển hàng tháng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của thủ kho.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng và đã từng sử dụng qua phần mềm (Excel, Fast, Misa,....).
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Green And Happy Life Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8tr5/tháng + Thưởng (Thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty + Thưởng nhân viên hoàn thành tốt công việc hàng tháng)
- Lương tháng 13, BHXH, phúc lợi đầy đủ
- Nghỉ phép 1 ngày/tháng
- Các chế độ khác theo quy định nhà nước
- Du lịch và có cơ hội thăng tiến trong công việc,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green And Happy Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Green And Happy Life

Công Ty TNHH Green And Happy Life

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 115 Nguyễn Cơ Trạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

