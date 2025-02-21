Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Green And Happy Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Đường 55 - CL, Khu phố 3, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Lập chứng từ trên phần mềm Fast, in phiếu xuất kho theo kế hoạch xuất hàng, sắp xếp và chuyển giao qua thủ kho;

- Cập nhật, đối chiếu cước vận chuyển hàng tháng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của thủ kho.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng và đã từng sử dụng qua phần mềm (Excel, Fast, Misa,....).

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Green And Happy Life Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8tr5/tháng + Thưởng (Thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty + Thưởng nhân viên hoàn thành tốt công việc hàng tháng)

- Lương tháng 13, BHXH, phúc lợi đầy đủ

- Nghỉ phép 1 ngày/tháng

- Các chế độ khác theo quy định nhà nước

- Du lịch và có cơ hội thăng tiến trong công việc,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green And Happy Life

