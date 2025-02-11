Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhập mua hàng, theo dõi, lấy hóa đơn mua hàng từ NCC

- Tạo phiếu Nhập/ Xuất/ Xuất điều chuyển Thành Phẩm, Hàng Hóa trên PM

- Tạo phiếu Lệnh Sản Xuất/ Lĩnh vật tư / Xuất kho theo Phiếu định mức xuất NVL lên trên PM

- Kiểm tra đối chiếu số liệu Nhập/ Xuất/ Tồn với File theo dõi của Thủ Kho TP, HH và NVL

- Nhận kế hoạch sản xuất trước 2 tuần, kiểm tra tồn NVL. Đề xuất mua hàng

- Đối chiếu công nợ mua hàng trong tháng với Nhà Cung cấp

- Trực tiếp tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất các Cửa hàng.

- Quản lý kho và số liệu kho NVL

- Báo cáo, công việc khác từ kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại Công ty sản xuất, chuỗi cửa hàng, xử lý tồn kho thành phẩm, kho nguyên vật liệu

- Sử dụng tốt Excel

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương và thưởng theo quy định của Pháp luật

- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần: 8h đến 17h30. (Thứ 7 làm buổi sáng)

- Du lịch hàng năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin