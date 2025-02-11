Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhập mua hàng, theo dõi, lấy hóa đơn mua hàng từ NCC
- Tạo phiếu Nhập/ Xuất/ Xuất điều chuyển Thành Phẩm, Hàng Hóa trên PM
- Tạo phiếu Lệnh Sản Xuất/ Lĩnh vật tư / Xuất kho theo Phiếu định mức xuất NVL lên trên PM
- Kiểm tra đối chiếu số liệu Nhập/ Xuất/ Tồn với File theo dõi của Thủ Kho TP, HH và NVL
- Nhận kế hoạch sản xuất trước 2 tuần, kiểm tra tồn NVL. Đề xuất mua hàng
- Đối chiếu công nợ mua hàng trong tháng với Nhà Cung cấp
- Trực tiếp tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất các Cửa hàng.
- Quản lý kho và số liệu kho NVL
- Báo cáo, công việc khác từ kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại Công ty sản xuất, chuỗi cửa hàng, xử lý tồn kho thành phẩm, kho nguyên vật liệu
- Sử dụng tốt Excel
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương và thưởng theo quy định của Pháp luật
- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần: 8h đến 17h30. (Thứ 7 làm buổi sáng)
- Du lịch hàng năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 496/63/10B Dương Quảng Hàm, Phường 6, Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

