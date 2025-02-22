Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số 36, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

+ Theo dõi xuất - nhập hàng, kiểm kê kho hàng, đảm bảo số liệu chính xác;

+ Nhập chứng từ xuất - nhập - gia công lên phần mềm nội bộ.

+ Thực hiện theo dõi, báo cáo sản lượng gia công theo tuần/tháng

+ Kế hoạch sản xuất: lập kế hoạch gia công cuộn thép, kế hoạch đóng gói và giao hàng đúng tiến độ;

+ Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán

Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi

Ưu tiên ở khu vực Bình Chánh, Bình Tân, Quận 12

Ưu tiên ứng viên tuổi từ 22 - 35

Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí nhân viên kế hoạch, kế toán kho trong các lĩnh vực Thép, cơ khí, bê tông, Công ty sản xuất, ...

Tại CÔNG TY TNHH NHS Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe công ty đưa rước từ Q12 - Bình Chánh.

- Thưởng kết quả kinh doanh giữa năm và cuối năm, thưởng tháng 13, các ngày Lễ, Tết, ...

- Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHS

