Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lập chứng từ xuất – nhập kho, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kiểm tra các giấy tờ liên quan

• Theo dõi, kiểm tra việc ghi chép, đối chiếu số liệu xuất, nhập Kho

• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng hóa xuất-nhập kho.

• Thu mua vật tư-hàng hóa trong công ty

• Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí Kế toán Kho, thu mua

• Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Word, Excel, AI...

• Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận

• Có khả năng tự sắp xếp công việc hợp lí và khoa học

• Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 + Phụ cấp

• BHXH đầy đủ

• Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp, phúc lợi khác

• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13..

• Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

