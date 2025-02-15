Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Lập chứng từ xuất – nhập kho, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kiểm tra các giấy tờ liên quan
• Theo dõi, kiểm tra việc ghi chép, đối chiếu số liệu xuất, nhập Kho
• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng hóa xuất-nhập kho.
• Thu mua vật tư-hàng hóa trong công ty
• Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí Kế toán Kho, thu mua
• Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Word, Excel, AI...
• Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận
• Có khả năng tự sắp xếp công việc hợp lí và khoa học
• Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
• Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Word, Excel, AI...
• Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận
• Có khả năng tự sắp xếp công việc hợp lí và khoa học
• Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 + Phụ cấp
• BHXH đầy đủ
• Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp, phúc lợi khác
• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13..
• Thưởng theo kết quả kinh doanh
• BHXH đầy đủ
• Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp, phúc lợi khác
• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13..
• Thưởng theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI