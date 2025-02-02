Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua hàng, theo dõi lấy hàng, xuất hàng ra chi nhánh

Xử lý chứng từ xuất, nhập kho

Thực hiện kiểm soát, theo dõi, chứng từ, hàng hóa.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ

Kiểm kho hàng tháng

Báo cáo số liệu cho các phòng ban và BGĐ khi cần.

Lập báo cáo số liệu tồn kho hàng tháng.

Theo dõi xuất, nhập hàng hóa thực tế

Quản lý công cụ dụng cụ cấp phát cho nhân viên

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức, nghiệp vụ quản lý kho

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, trung thực.

Biết cách trao đổi thương lượng đàm phán giá với nhà cung cấp.

Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.

Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

Đánh giá và tăng lương định kỳ.

Tham gia BHNT.

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.

Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị (tủ lạnh, điện thoại, đồ gia dụng...)

Thời gian làm việc: 08h00- 17h00. Từ thứ 2 đến thứ 7 tại Trung Tâm Nha Khoa Nhật Minh, số 662 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM

