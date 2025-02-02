Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43 Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Mua hàng, theo dõi lấy hàng, xuất hàng ra chi nhánh
Xử lý chứng từ xuất, nhập kho
Thực hiện kiểm soát, theo dõi, chứng từ, hàng hóa.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ
Kiểm kho hàng tháng
Báo cáo số liệu cho các phòng ban và BGĐ khi cần.
Lập báo cáo số liệu tồn kho hàng tháng.
Theo dõi xuất, nhập hàng hóa thực tế
Quản lý công cụ dụng cụ cấp phát cho nhân viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức, nghiệp vụ quản lý kho
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, trung thực.
Biết cách trao đổi thương lượng đàm phán giá với nhà cung cấp.
Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận
Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
Đánh giá và tăng lương định kỳ.
Tham gia BHNT.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.
Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị (tủ lạnh, điện thoại, đồ gia dụng...)
Thời gian làm việc: 08h00- 17h00. Từ thứ 2 đến thứ 7 tại Trung Tâm Nha Khoa Nhật Minh, số 662 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
