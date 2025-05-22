Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu)
Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
Kiểm soát nhập xuất tồn kho
Thời gian làm việc 6h-12h và 12h-15h, từ thứ 2- thứ 6
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đăng/ Đại học với 1 năm làm vị trí kế toán nhà hàng
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công việc kế toán, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng hoặc khách sạn
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc như Misa, Microsoft Office
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Trung thực, năng động
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến: Kế toán trưởng
Mức lương: 8 – 10 triệu đồng (thoả thuận theo năng lực)
Đóng BHXH theo quy định
Môi trường làm việc năng động
Được đào tạo thực tế trong quá trình làm việc
Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực làm việc (tăng lương theo lộ trình)
Được hưởng các chế độ phúc lợi vào các ngày lễ, tết theo Quy định Công ty
Hưởng phúc lợi theo Quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
