Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.

Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.

Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu)

Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Kiểm soát nhập xuất tồn kho

Thời gian làm việc 6h-12h và 12h-15h, từ thứ 2- thứ 6

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đăng/ Đại học với 1 năm làm vị trí kế toán nhà hàng

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công việc kế toán, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng hoặc khách sạn

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc như Misa, Microsoft Office

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Trung thực, năng động

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến: Kế toán trưởng

Mức lương: 8 – 10 triệu đồng (thoả thuận theo năng lực)

Đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc năng động

Được đào tạo thực tế trong quá trình làm việc

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực làm việc (tăng lương theo lộ trình)

Được hưởng các chế độ phúc lợi vào các ngày lễ, tết theo Quy định Công ty

Hưởng phúc lợi theo Quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin