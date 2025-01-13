Tuyển Kế toán kho Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tạo mã NVL, hàng hóa đầu vào của công ty

Nhập mua hàng hóa, tất cả yếu tố tài sản đầu vào của công ty

Xuất, nhập, điểu chuyển hàng ở các kho công ty và kho NPP

Báo cáo tồn kho theo ngày, tuần và định kỳ

Đối chiếu và kiểm kê số liệu tồn kho định kỳ và theo yêu cầu phát sinh

Xuất tồn kho cuối tháng cho các bộ phận của công ty: Hóa chất, ccdc, vật tư tiêu hao,…

Đối chiếu, theo dõi, tồn kho NVL, hóa chất, chất chuẩn,.. kiểm kê tồn kho của các bộ phận vận hành sản xuất

Báo tăng TSCĐ, báo giảm, phân bổ ccdc, kiểm tra các khoản chi phí trả trước, phân bổ

Các công việc phát sinh liên quan.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-40 tuổi.

Trình độ: Tốt nghệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kế toán Doanh nghiệp hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm vị trí tương đương ngành Dược phẩm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,...

Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, hưởng lương tháng 13, được xem xét tăng lương hằng năm.

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

- Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ Lễ Tết, ngày phép hưởng lương theo quy định.

- Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn liên quan công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

- Được cung cấp bữa trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.