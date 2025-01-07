Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô EB18, đường số 19, KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng hàng hóa.

Nhập xuất hàng hóa, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa giữa thực tế và hệ thống.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình tồn kho, nhập xuất hàng hóa.

Kê hàng hóa định kỳ.

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, quản lý kho hoặc các ngành nghề liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).

Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản về quản lý kho.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Mức lương thỏa thuận

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến

