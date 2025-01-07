Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến
- Hồ Chí Minh: Lô EB18, đường số 19, KCN Hiệp Phước
- giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng hàng hóa.
Nhập xuất hàng hóa, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa giữa thực tế và hệ thống.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình tồn kho, nhập xuất hàng hóa.
Kê hàng hóa định kỳ.
Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).
Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản về quản lý kho.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Mức lương thỏa thuận
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI