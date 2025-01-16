Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16A Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Bạn là một Kế toán nội bộ giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp?
Kế toán nội bộ
PHÒNG KHÁM DA LIỄU PRETTY4U đang tìm kiếm chính bạn!
VỀ CHÚNG TÔI
4U GROUP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp. Với môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển, chúng tôi tự hào là nơi ươm mầm tài năng và chắp cánh cho những ước mơ.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có ít nhất 1 kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ đãi ngộ tốt: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, thưởng lễ, Tết...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 4U GROUP

CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 234M/ 25 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

