Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16A Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Kế toán kho

Bạn là một Kế toán nội bộ giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp?

Kế toán nội bộ

PHÒNG KHÁM DA LIỄU PRETTY4U đang tìm kiếm chính bạn!

VỀ CHÚNG TÔI

4U GROUP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp. Với môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển, chúng tôi tự hào là nơi ươm mầm tài năng và chắp cánh cho những ước mơ.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có ít nhất 1 kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ đãi ngộ tốt: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, thưởng lễ, Tết...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

