Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 59, đường số 28,khu đô thị An Phú An Khánh, Quận 2,HCM., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phối hợp với bộ phận thu mua lập kế hoạch sản xuất và mua hàng , tính giá thành sản phẩm, tính target.

- Kiểm tra nội dung hợp đồng, báo giá và làm đề nghị thanh toán, đúng và đủ hồ sơ theo quy định của công ty.

- Hạch toán chính xác đầy đủ các chi phí phát sinh phục vụ cho sản xuất.

- Theo dõi nguyên vật liệu - tồn kho. Phối hợp tính toán mức tồn kho, mức hao hụt vật tư, hàng hoá.

- Xác định một cách đầy đủ và chính xác các loại chi phí, giá thành thực tế của sản phẩm, hàng hóa.

- Định kỳ kiểm kê theo kế hoạch của công ty, báo cáo đánh giá về tình hình quản lý hàng hoá của các kho phụ trách cho cấp trên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

- Báo cáo giá thành các kỳ có so sánh đánh giá với kỳ trước.

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí kế toán giá thành

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc ngành nghề liên quan.

- Có kinh nghiệm làm kế toán kho là một lợi thế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Am hiểu các chuẩn mực kế toán của Nhà nước, quy định tài chính của Công ty.

- Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của Công ty về xuất, nhập, quản lý kho.

- Có kỹ năng tổng hợp số liệu và lập báo cáo

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng: word, excel...

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng: điện thoại, máy photocopy, fax.....

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc.

- Chịu khó học hỏi, chủ động tìm kiếm, tra cứu thông tin.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13-15 triêu + thưởng (mức lương có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Được tham gia đầy đủ BHXH, lương tháng 13,...và các chính sách khác theo quy định của công ty.

- Ngày nghỉ 12 ngày phép/năm

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM

