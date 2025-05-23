Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

- Báo cáo xuất nhập nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, hàng nhập sản phẩm thực phẩm, gia vị, hàng xuất chi nhánh, xuất nhập tồn hằng ngày

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

- Hạch toán và tổng hợp số liệu các khoản phân bổ chi phí, các khoản trích khấu hao TSCĐ, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

- Thực hiện những công việc khi quản lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 20 - 35 tuổi

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương như kế toán kho, quản lý kho, thủ kho...

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán

- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

- Cẩn thận chăm chỉ, tận tâm và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ Thứ hai đến thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng

- Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 (Nghỉ trưa 12h00 - 13h20 )

- Du lịch, thưởng lễ tết

- Tăng lương định kỳ hàng năm

- Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

- Môi trường làm việc năng động

- Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng phòng, trưởng nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin