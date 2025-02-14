Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2687/1A Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Cập nhật, kiểm tra và theo dõi công nợ phải thu, gửi công nợ cho khách hàng, nhắc nhở thu nợ khách hàng. Theo dõi công nợ thu hồi trong tháng để tính doanh số cho Bộ phận Kinh doanh.

2. Phối hợp với các bộ phận kiểm tra các điều khoản hợp đồng mua, bán. Theo dõi & lưu trữ hợp đồng mua bán.

3. Xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng gia công (thỉnh thoảng). Kiểm tra thông tin hoá đơn GTGT ra vào.

4. Theo dõi và kiểm tra định khoản Nguyên vật liệu hàng gia công.

5. Cập nhật các chi phí nội bộ lên hệ thống. Làm báo cáo nội bộ định kỳ theo quy định.

6. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu BGĐ.

1. Nam/Nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi.

2. Có kinh nghiệm kế toán nội bộ từ 2 -3 năm.

3. Tốt nghiệp các ngành kế toán, thống kê,….hoặc các ngành liên quan.

4. Kỹ năng quản lý tốt, cẩn thận, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000đ.

2. Công ty bao cơm trưa.

3. Review đánh giá xét tăng lương 02 lần/năm.

4. Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM

