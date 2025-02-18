Tuyển Kế toán nội bộ Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: Số 1, đường B khu ADC, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả công việc:
+ Lập chứng từ xuất – nhập kho, vật tư, nguyên phụ liệu, CCDC, thành phẩm.
+ Thực hiện xuất – nhập, luân chuyển hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng.
+ Đối chiếu tồn kho, kiểm kê với chuỗi cửa hàng và trụ sở chính
+ Lưu giữ chứng từ, kiểm tra, đối soát với các bộ phận liên quan.
+ Kiểm tra, đối soát doanh thu bán hàng, chi phí vận chuyển.
+ Kiểm soát, phối hợp thực hiện công việc với nhân viên kế toán nội bộ khác.
+ Lập các báo cáo theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ tốt, ham học hỏi
- Khả năng chịu được áp lực công việc
Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa 32k/ngày
- Chế độ phúc lợi đầy đủ, lễ tết
- Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
