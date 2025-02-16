Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QTT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27/8 TL 37 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tổng hợp kinh phí công trình
Tổng hợp và nhắc nợ công trình
Tổng hợp báo giá đối tác cung cấp vật tư
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Excel
Tin học văn phòng
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QTT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8-12 triệu
Các quyền lợi và bảo hiểm theo quy định pháp luật
Nữ làm việc tại nhà 1 ngày/tháng tính Full lương
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QTT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
