Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Lương 8-12 triệu Các quyền lợi và bảo hiểm theo quy định pháp luật Nữ làm việc tại nhà 1 ngày/tháng tính Full lương Lương tháng 13

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI