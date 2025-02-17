Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33H6, Đường DN10, P. Tân Hưng Thuận, Q.12,, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ghi nhận và Theo dõi doanh thu, công nợ của khách hàng.

-

- Làm các đề xuất duyệt chi.

- Ghi chép, kiểm tra và kiểm soát tính hợp pháp của các chứng từ nội bộ.

- Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi đơn đặt hàng.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm misa.

- Các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính,…

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đường từ 1 năm trở lên.

- Thành thạo Microsoft Office. Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó.

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến tốt. Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

- Chế độ phúc lợi khác chung của công ty: nghỉ mát, nghỉ phép, ăn trưa...

- Thu nhập: Theo thỏa thuận. Công việc ổn định và lâu dài.

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (nghỉ chiều T7&CN)

Địa chỉ làm việc: 33H6, Đường DN10, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

