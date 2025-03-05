Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN
- Hà Nội:
- Số 61 đường Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác.
- Theo dõi, kiểm tra chi tiết công nợ phải thu / phải trả.
- Lập phiếu thu / chi trong ngày, báo cáo quỹ, kiểm kê quỹ định kỳ.
- Làm bảng lương nhân viên.
- Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
- Làm việc với các bên liên quan: Kiểm toán, thuế, hải quan...
- Thực hiện các báo cáo khác khi có yêu cầu: thống kê, ngân hàng, quỹ,....
- Thực hiện tính và kê khai thuế TNDN, khai báo thuế VAT.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm kế toán phổ thông.
- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, có ý chí cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày sinh nhật, lễ tết... theo quy định.
- Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN
