Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 61 đường Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác.
- Theo dõi, kiểm tra chi tiết công nợ phải thu / phải trả.
- Lập phiếu thu / chi trong ngày, báo cáo quỹ, kiểm kê quỹ định kỳ.
- Làm bảng lương nhân viên.
- Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
- Làm việc với các bên liên quan: Kiểm toán, thuế, hải quan...
- Thực hiện các báo cáo khác khi có yêu cầu: thống kê, ngân hàng, quỹ,....
- Thực hiện tính và kê khai thuế TNDN, khai báo thuế VAT.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại Học chuyên ngành kế toán
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm kế toán phổ thông.
- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, có ý chí cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHYT, BHXH, BH thất nghiệp sau 02 tháng thử việc.
- Thưởng các ngày sinh nhật, lễ tết... theo quy định.
- Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN

Công ty Cổ phần Công nghệ Y Dược ECOGREEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 đường Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

