Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere
- Hà Nội:
- Hàm Long
- Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
· Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ nguồn do kinh doanh cung cấp và nhập liệu vào sổ theo dõi đơn hàng
· Quản lý thông tin, data khách hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và thông báo cho khách hàng
· Theo dõi, cập nhật các đợt thanh toán của khách hàng để hỗ trợ cho việc nhắc nợ và gửi thông báo thanh toán cho khách hàng.
· Theo dõi thống kê doanh thu theo ngày, tuần, tháng theo từng dịch vụ báo cáo cấp trên
· Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi:
· Giới tính: Nữ
· Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
· Ngoại ngữ: Anh Văn cơ bản
· Tin học: Thành thạo ứng dụng văn phòng word, excel, misa
· Các yêu cầu khác:
· Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận
· Linh hoạt trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
· Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
· Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết
· Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
