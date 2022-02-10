Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere
Ngày đăng tuyển: 10/02/2022
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hàm Long

- Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

· Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ nguồn do kinh doanh cung cấp và nhập liệu vào sổ theo dõi đơn hàng
·
Tiếp nhận thông tin
hàng từ nguồn do kinh doanh cung cấp
· Quản lý thông tin, data khách hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và thông báo cho khách hàng
· Theo dõi, cập nhật các đợt thanh toán của khách hàng để hỗ trợ cho việc nhắc nợ và gửi thông báo thanh toán cho khách hàng.
· Theo dõi, cập nhật các đợt thanh toán của khách hàng để hỗ trợ cho việc nhắc nợ và gửi thông báo thanh toán cho khách hàng.
· Theo dõi thống kê doanh thu theo ngày, tuần, tháng theo từng dịch vụ báo cáo cấp trên
Theo dõi thống kê doanh
ngày, tuần, tháng theo
báo cáo
· Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Độ tuổi: 22 - 30
·
Độ tuổi:
2
- 3
· Giới tính: Nữ
Giới tính:
Nữ
· Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm:
Tối thiểu
trở lên ở vị trí tương đương
· Ngoại ngữ: Anh Văn cơ bản
Ngoại ngữ:
Anh Văn
· Tin học: Thành thạo ứng dụng văn phòng word, excel, misa
Tin học:
Thành thạo ứng dụng văn phòng
· Các yêu cầu khác:
Các yêu cầu khác:
· Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận
Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận
· Linh hoạt trong công việc
Linh hoạt trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 6-7tr
·
Mức lương:
· Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
· Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết
Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết
· Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...
Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6+8 Ngõ 294, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

