Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hàm Long - Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

· Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ nguồn do kinh doanh cung cấp và nhập liệu vào sổ theo dõi đơn hàng

· Quản lý thông tin, data khách hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và thông báo cho khách hàng

· Theo dõi, cập nhật các đợt thanh toán của khách hàng để hỗ trợ cho việc nhắc nợ và gửi thông báo thanh toán cho khách hàng.

· Theo dõi thống kê doanh thu theo ngày, tuần, tháng theo từng dịch vụ báo cáo cấp trên

· Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Độ tuổi: 22 - 30

· Giới tính: Nữ

· Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

· Ngoại ngữ: Anh Văn cơ bản

· Tin học: Thành thạo ứng dụng văn phòng word, excel, misa

· Các yêu cầu khác:

· Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận

· Linh hoạt trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 6-7tr

· Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

· Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết

· Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

